Passageiros terão que despachar frascos com mais de 100 ml

Marya Eduarda Lobo, com informações do Uol

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, alterou uma regra para as bagagens de mão, restringindo a quantidade de líquido que pode ser levado dentro do avião em conexões internacionais feitas no aeroporto.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) já proibia que líquidos acima de 100 ml fossem levados na bagagem de mão em voos internacionais. Agora, a mesma medida será aplicada também para passageiros procedentes de voos fora do Brasil com conexão em Guarulhos para outro destino internacional.

A medida vai afetar, acima de tudo, viajantes que fizerem compras do duty free. Anteriormente, era permitido embarcar com bebidas, perfumes e produtos de higiene pessoal na bagagem de mão adquiridos em lojas do aeroporto. Agora, elas devem ser despachadas.

Um passageiro que esteja vindo de Montevidéu, com conexão em São Paulo e destino final em Nova York, por exemplo, terá de despachar uma garrafa de bebida que tenha comprado no free shop em Montevidéu quando embarcar do Brasil para o destino nos Estados Unidos.

A regra foi discutida durante reunião coordenada pela ANAC e a Gru Airport, com as companhias aéreas que atuam no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. A nova norma para embarque e conexões internacionais foi publicada na segunda-feira (3) no Diário Oficial, iniciou em fase de testes e tem previsão de vigorar oficialmente a partir de junho.

