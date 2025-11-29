Menu
Internacional

Passagem de ciclone afeta quatro países e deixa quase 600 mortos na Ásia

A Indonésia, Tailândia, Sri Lanka e Malásia registram destruição após chuvas intensificadas

29 novembro 2025 - 17h12Sarah Chaves, com G1
Passagem de ciclone deixa rastro de destruição na TailândiaPassagem de ciclone deixa rastro de destruição na Tailândia   (AFP)

Quase 600 pessoas morreram em consequência das inundações provocadas por chuvas torrenciais na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, segundo balanços oficiais atualizados neste sábado (29). As enchentes e deslizamentos foram intensificados pela passagem de um ciclone que agravou a temporada de monções.

Indonésia
A Indonésia registra o maior número de vítimas. A agência nacional de gestão de desastres contabiliza mais de 300 mortos, sendo a província de Sumatra do Norte a área mais atingida, com 166 óbitos. Ruas inteiras foram tomadas pela água, e equipes de resgate seguem em busca de desaparecidos.

Tailândia
Na Tailândia, o governo informou 162 mortes nas sete províncias afetadas, com destaque para Songkhla, onde mais de 100 pessoas morreram. Em algumas regiões, o nível da água chegou a três metros, caracterizando uma das piores inundações da década. Para suprir a falta de espaço nos necrotérios, caminhões frigoríficos foram disponibilizados. O primeiro-ministro, Anutin Charnvirakul, visitou a área mais atingida, em Hat Yai, pediu desculpas pela tragédia e anunciou que a limpeza local deve levar duas semanas. O governo também prometeu compensações financeiras que podem chegar a US$ 62 mil (cerca de R$ 330 mil) para famílias afetadas.

Malásia
A Malásia registrou duas mortes relacionadas às inundações, ambas no estado de Perlis, no norte do país. Apesar de o número ser menor que o dos países vizinhos, as autoridades mantêm estado de alerta por novos alagamentos.

Sri Lanka
No Sri Lanka, as enchentes e os deslizamentos de terra provocaram 132 mortes, além de obrigar quase 80 mil pessoas a buscar abrigo em alojamentos temporários. O governo também contabiliza 176 desaparecidos. Diante da gravidade, o país declarou estado de emergência e solicitou ajuda internacional.

As chuvas fortes são típicas do período de monções, entre junho e setembro, mas a atuação do ciclone intensificou o volume das precipitações. Cientistas alertam que as mudanças climáticas elevam a frequência e a severidade dos eventos climáticos extremos. Para cada grau adicional na temperatura média global, a atmosfera retém cerca de 7% mais umidade, aumentando o potencial para chuvas intensas e inundações devastadoras.

