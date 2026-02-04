Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Passagem de Rafah volta a funcionar com restrições na fronteira de Gaza

A reabertura permite trânsito de pessoas e ambulâncias após acordo de cessar-fogo

04 fevereiro 2026 - 10h11Sarah Chaves, com G1
Reabertura da passagem de Rafah Reabertura da passagem de Rafah   (Foto: AFP e AP)

Após quase dois anos fechada, a passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, foi reaberta por Israel nesta semana, permitindo novamente o trânsito de pessoas a pé e de ambulâncias. A medida ocorre no contexto do cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas e possibilita tanto a saída de palestinos do território quanto o retorno daqueles que deixaram Gaza durante a guerra.

O conflito teve início em 7 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas ao sul de Israel. Nos primeiros nove meses da ofensiva israelense em Gaza, a passagem de Rafah funcionou como uma das principais rotas de fuga da população palestina. Segundo autoridades locais, cerca de 100 mil palestinos deixaram Gaza desde o início da guerra, a maioria nesse período inicial. Parte deles contou com apoio de organizações humanitárias, enquanto outros recorreram a intermediários no Egito para obter autorização de saída.

No início de maio de 2024, o Exército de Israel assumiu o controle da região de Rafah, fechou a passagem e também o corredor Filadélfia, ao longo da fronteira com o Egito. O fechamento interrompeu uma rota essencial para o deslocamento de civis, especialmente feridos e doentes que buscavam atendimento médico fora de Gaza. De acordo com a ONU, apenas alguns milhares conseguiram sair para tratamento médico por meio de Israel ao longo do último ano, enquanto muitos ainda aguardavam cuidados no exterior.

A reabertura da passagem ocorre após o acordo de cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assinado em outubro de 2025. Mesmo assim, o funcionamento será restrito. Israel exigirá verificações de segurança para quem entrar ou sair, e os governos israelense e egípcio limitaram o fluxo inicial. Segundo a mídia estatal do Egito e fontes palestinas ouvidas pela agência Reuters, apenas 50 pessoas por vez devem ser autorizadas a cruzar a fronteira em cada sentido nos primeiros dias.

Na segunda-feira, dezenas de ambulâncias foram vistas dos dois lados da fronteira. Algumas aguardavam no lado egípcio para transportar palestinos feridos, enquanto outras levavam pacientes de hospitais de Gaza até Rafah. O primeiro paciente cruzou a fronteira em direção ao Egito por volta das 12h50 (horário de Brasília). Organizações não governamentais estimam que cerca de 20 mil palestinos aguardavam a reabertura para buscar tratamento médico fora do território.

Apesar da retomada parcial do funcionamento da passagem, Israel mantém a proibição à entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza, restrição em vigor desde o início da guerra, em um cenário marcado por ampla destruição e devastação de grandes áreas do território palestino.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Espanha deve ter readequação no uso das redes sociais
Internacional
Espanha vai proibir acesso às redes sociais para menores de 16 anos
Ministro Edson Fachin - Foto: Ester Vargas
Justiça
Fachin defende criação de rede internacional de tribunais em defesa da democracia
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Internacional
"Mãe de todos os acordos" aproxima União Europeia e Índia
Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia
Internacional
Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Imigrantes venezuelanos na fronteira dos EUA
Internacional
Juíza critica mudança migratória e bloqueia ação do governo Trump
Kevin Johnson
Internacional
Ex-jogador dos Eagles morre ao ser esfaqueado em acampamento sem-teto
Francis Buchholz, baixista clássico do Scorpions, em 2015
Internacional
Morre Francis Buchholz, ex-baixista do Scorpions, aos 71 anos
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Internacional
Lula anuncia isenção de visto a cidadãos chineses
Presidentes da China e do Brasil
Internacional
Xi Jinping garante a Lula apoio da China em tempos "turbulentos"

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026