Peão sequestrado com ex-vice-presidente do Paraguai é libertado

Foi libertado pelos guerrilheiros do Exército do Povo Paraguaio (EPP) na tarde desta segunda-feira (14), o peão Adelio Mendoza, de 21 anos, que foi sequestrado na última quarta-feira (09) com o seu patrão o ex-vice-presidente do Paraguai, Óscar Denis Sánchez, de 74 anos.

A vítima foi solta em uma estrada próximo à fazenda Tranquerita, de onde ele e o político foram levados e que inclusive, pertence ao Óscar. A propriedade fica na região entre os departamentos de Concepción e Amambay, a 60 km de Ponta Porã.

O ex-vice-presidente, no entanto, continua sob o poderdo grupo terrorista. A suspeita das autoridades paraguaias é de que o cativeiro fique próximo da fazenda do política.

A libertação de Adelio já havia sido anunciada pelos criminosos, na sexta-feira (11) em carta enviada à família do ex-presidente. Mendoza estava com o patrão em uma camionete, quando o Adelio desceu para abrir o portão, os criminosos disseram para não reagir que era um sequestro. O alvo era Óscar, mas como estava acompanhado, os terroristas levaram os dois.

O governo do Paraguai ofereceu recompensa 1 bilhão de guaranis - em torno de R$ 760 mil - para quem tiver informações que possam levar aos quatro principais líderes do grupo terrorista Exército do Povo Paraguaio (EPP).

