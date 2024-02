Pegue o pombo: Após 8 meses detido ''suspeito' de espionagem, ave é solta na Índia

Autoridades indianas libertaram, depois de oito meses, um pombo suspeito de espionar para a China. Soltura ocorreu após intervenção da organização de direitos dos animais PETA.

“Depois de saber que um pombo foi mantido no Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals (BSDPHA) em Parel como propriedade do caso por surpreendentes oito meses, a PETA Índia entrou em ação para garantir a libertação da ave do cativeiro”, disse a PETA.

O pombo foi capturado em maio de 2023 perto de um porto em Mumbai. Havia uma mensagem escrita nas asas do pombo em palavras que pareciam ser chinesas, acrescentou a PETA. “Isso levantou suspeitas de espionagem e fez com que a polícia apreendesse a ave, que foi enviada ao BSDPHA de Mumbai para um exame médico como parte de uma investigação".

A PETA contatou a polícia em Mumbai “sem mais demora para conceder permissão formal ao hospital para libertar o pombo”. “A ave foi libertada ontem nas instalações do hospital pelo Coronel Dr. BB Kulkarni, Superintendente Médico Chefe do BSDPHA”, disse a PETA.

Animais espiões

Outro pombo teria sido levado sob custódia em 2016, depois que as autoridades o encontraram com uma nota que ameaçava o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em 2019, uma baleia beluga, mais tarde apelidada de Hvaldimir, ganhou fama internacional depois de ser vista usando um arnês feito especialmente com suportes para uma câmera, levando especialistas a sugerir que a baleia pode ter sido treinada pelos militares russos.

Belugas são animais sociais que caçam e viajam juntos em grupos. A baleia Hvaldimir foi encontrada sozinha e é conhecida por seguir barcos e brincar com os que estão a bordo.

Ele ressurgiu em águas suecas em 2023 e tem havido preocupações expressas por ativistas dos direitos dos animais e especialistas marinhos sobre o seu destino.

