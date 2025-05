Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, morre aos 89 anos

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, morreu nesta terça-feira (13) aos 89 anos. Ele estava tratando um tumor no estômago, anunciado em abril do ano passado. As informações são do portal G1.

Ele governou o país localizado na fronteira Sul do Brasil entre os anos de 2010 e 2015. José Alberto Mujica Cordano nasceu em Montevidéu, capital uruguaia, no dia 20 de maio de 1935.

Nos anos 1960, ele se tornou membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros. O grupo se notabilizou, antes da instalação da ditadura militar uruguaia, em 1973, por assaltar bancos e distribuir comida e dinheiro roubado aos pobres.

Durante sua atuação na clandestinidade, Mujica foi ferido quatro vezes em confrontos com forças policiais. Escapou duas vezes da prisão até ser recapturado definitivamente em 1972.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também