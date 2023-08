Perigo: Bebê de 10 meses morre após engolir brinquedo no banho

Uma bebê, de 10 meses, morreu após engolir um brinquedo enquanto tomava banho nos Estados Unidos. A pequena comeu um Orbeez, espécie de bolinha de gude de gel que cresce ao ser mergulhada em água. O brinquedo também é vendido no Brasil, e recomendação é de que pais e responsáveis tenham cuidado.

Esther Jo Bethard era a filha mais nova do casal Tyler e Taylor Bethard, que tem outros quatro filhos. A criança estava a poucos meses de seu primeiro aniversário quando engoliu o brinquedo — ela apresentou sinais de infecção no dia seguinte e morreu logo depois.

“Ela teve um bloqueio intestinal causado pela bolinha e apresentou sintomas de infecção estomacal”, contou a mãe, em entrevista ao portal Fox News. Os pais afirmam não ter visto o momento em que a criança engoliu o Orbeez, que é recomendado a maiores de 3 anos.

Esther Jo Bethard, de 10 meses - Arquivo Pessoal



Taylor diz que nunca teria permitido que os filhos brincassem com a bolinha se soubesse os riscos, que não se limitam à asfixia. Depois do ocorrido, a mãe entrou em contato com autoridades, indústrias produtoras de Orbeez e escolas para avisar sobre os perigos do brinquedo.

“As bolhas devem ser banidas/recolhidas dos comércios como brinquedos infantis. No mínimo, deveriam ter um aviso no rótulo para alertar sobre os perigos que proporcionam a crianças”, pediu Taylor, que é professora.

Um representante da Comissão de Segurança Pública do Consumidor dos Estados Unidos afirma que a agência está ciente da morte trágica e investigando o incidente.

“Temos trabalhado com a indústria para melhorar os padrões para esses produtos e estamos considerando opções adicionais de regulamentação, caso não o façam em tempo hábil. Encorajamos fortemente os pais e cuidadores a relatar quaisquer incidentes com este produto”, acrescentou.

A princípio, os Orbeez eram comercializados como produtos agrícolas destinados a manter a umidade do solo, uma vez que absorvem o líquido em contato e, por isso, crescem. As bolinhas também são muito usadas dentro de jarros de flores para mantê-las hidratadas.

SBP alerta para uso de brinquedos inapropriados

A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) pede que pais e responsáveis fiquem atentos à idade apropriada de cada brinquedo: uma opção para crianças com mais de oito anos pode ser perigosa para as de três, por exemplo, já que as menores têm tendência a colocar peças pequenas na boca e são mais propensas a engolir ou sofrer engasgos.

Os sinais de ingestão por brinquedos podem ser:

-Se recusar a comer;

-Náuseas e vômitos;

-Dores abdominais;

-Constipação intestinal.

