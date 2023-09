Personal trainer precisa de cirurgia após ficar com o pênis preso em anilha

Um personal trainer indiano, de 24 anos, acabou precisando passar por uma cirurgia após ficar com uma anilha de musculação presa no pênis. Como isso ocorreu? Ele acreditava que poderia aumentar o tamanho de seu “amiguinho” se o exercitasse.

O caso foi publicado neste mês na revista Urology Case Reports, e para não expor o paciente a situações constrangedoras, o nome dele não foi divulgado.

Segundo a publicação, o homem teria enfiado o órgão sexual, ainda flácido, em uma anilha de musculação, e após alguns minutos, não conseguiu mais retirar o membro de lá. Foi cerca de duas horas depois, quando a dor e o inchaço no pênis pioraram que ele foi atrás de ajuda médica.

“Depois de algum tempo, quando a intensidade da dor e do inchaço aumentaram no pênis, ele tentou remover a placa de peso, mas não conseguiu. Ele entrou em pânico e decidiu visitar o médico”, disse o artigo.

Mesmo no hospital, a situação não melhorou muito, já que os médicos enfrentaram dificuldade para remover o objeto.

Os médicos tentaram retirar a anilha com o uso um gel analgésico e até chegaram a administrar alguns medicamentos para reduzir o inchaço do órgão, mas não tiveram sucesso.

O objeto só conseguiu ser retirado após uma cirurgia, onde foi feita uma incisão na glande do pênis, interrompendo a ereção de vez.

Segundo os médicos, o paciente teve muita sorte, já que em casos mais graves de “encarceramento peniano”, a amputação acaba se tornando a única opção.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também