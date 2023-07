Picadinho? Milionário é encontrado morto esquartejado dentro de mala; assista

O corpo do empresário e milionário das criptomoedas, Fernando Pérez Algaba de 41 anos, foi encontrado esquartejado dentro de uma mala na Argentina. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (14).

Conforme o portal CM7, o corpo foi encontrado por crianças que jogavam futebol próximo a um córrego, eles acharam os braços e as penas da vítima dentro de uma mala vermelha. Nesta quarta-feira (24), a polícia argentina localizou o torso e a cabeça do empresário próximo ao local onde os primeiros restos mortais foram descobertos.

Fernando Pérez Algaba construiu sua fortuna desde os 14 anos, vendendo sanduíches com uma bicicleta e uma caixa. Com o tempo, tornou-se um empresário de carros de luxo e investidor em criptomoedas. Nas redes sociais, ostentava uma vida de ostentação e sucesso financeiro ao lado de carros de luxo e gráficos de preços.

No entanto, o jornal Telam revelou que a realidade financeira de Algaba era muito diferente do que aparentava. De acordo com seus registros contábeis, ele estava classificado como “irrecuperável”, com uma dívida bancária de 1.227.000 pesos argentinos.

A morte de Algaba tem levantado suspeitas de execução por conta de dívidas financeiras, pois o empresário teria recebido ameaças e compartilhado preocupações em notas escritas em seu celular.

