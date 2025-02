Piloto é pego "de surpresa" por picada de caranguejeira durante voo

Um piloto, alérgico a picadas de aranhas, acabou tendo um voo um tanto quando incomum após ser picado por uma tarântula, mais conhecida como caranguejeira, durante um voo entre Düsseldorf, na Alemanha, a Madri, na Espanha.

O caso aconteceu na última sexta-feira (21), e segundo o portal Canarian Weekly, após o incidente, o piloto foi imediatamente medicado com Urbasnn, um corticoide com propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras, que estava no kit de primeiros socorros da aeronave.

Apesar do incidente, a aeronave prosseguiu ao seu destino e pousou normalmente em Madri, com todos os passageiros desembarcando em segurança.

Os investigadores acreditam que o aracnídeo entrou no avião através de uma bagagem em um voo anterior, entre Madri e a cidade de Casablanca, no Marrocos.

A companhia aérea informou que o piloto está bem e não sofreu efeitos decorrentes da picada da aranha. No entanto, o incidente atrasou o próximo voo da aeronave por aproximadamente três horas.

