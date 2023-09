Piloto morre após avião cair durante chá revelação no México

Internacional JD1TV: Seis novos países farão parte do BRICS

O exército mexicano isolou o local da queda e peritos foram aeronáuticos foram acionados para investigar as causas do acidente.

O momento que era para ser de alegria acaba virando uma tragédia, já que logo em seguida as asas do avião “quebram” e o piloto perde o controle, causando um acidente.

Imagens gravadas por convidados do chá revelação mostram o momento em que o avião passa soltando uma fumaça rosa, anunciando que o casal está esperando uma menina.

Um piloto contratado para um chá revelação, que aconteceu neste sábado (2) em San Pedro, no México, acabou falecendo após o avião que ele pilotava perder o controle e cair.