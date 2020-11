Policia encontra 20 kg de dinamite em ônibus

A polícia encontrou uma sacola com 12 pacotes de dinamite em gel, cada um com um quilo e meio de dinamite em gel, na madrugada desta quinta-feira (11). O explosivo estava em um ônibus de viagem em Coronel Bogado, no Departamento de Itapúa que e tinha recém chegado de Assunção, capital do Paraguai.

Segundo o delegado Nimio Cardozo, chefe da Polícia Nacional anti-sequestro, o destino do explosivo possivelmente seria o presídio regional na região, onde estão detidos membros de organizações criminosas.

O delegado informou ao ABC Color, que a quantidade de dinamite encontrada no ônibus de transporte público tem capacidade de atingir um raio de 400 a 500 metros. “O cão-bomba teve participação. Eles estão verificando o ônibus, a lista de passageiros, o código que é colocado nas malas”, disse Cardozo.

A polícia ainda tem informações da origem do material explosivo e que será um trabalho para identificar os passageiros e controlar todas as malas que estão dentro do ônibus. Segundo o chefe da polícia paraguaia, esse tipo de explosivo é utilizado em pedreiras para extração de material para ser utilizado utilizada na construção.

