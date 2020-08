Vídeo: Polícia invade festa clandestina e 13 pessoas morrem na confusão

Flávio Veras, com informações do UOL

Ao menos 13 pessoas, 11 homens e 2 mulheres, morreram esmagadas ou asfixiadas enquanto tentavam sair de uma festa clandestina em Lima, capital do Peru, invadida pela polícia na noite do último sábado (23).

Segundo informações do portal UOL, três policiais estão entre os feridos. As autoridades locais registraram cerca de 120 pessoas dentro da casa noturna chamada Thomas Restobar, após vizinhos denunciarem o evento. A ação policial ocorreu para dispersar a aglomeração que viola as restrições impostas pelo governo peruano para controlar a pandemia do coronavírus.

“Nessas circunstâncias, quando as pessoas começam a lutar para sair, tumultuado, todos vão uns contra os outros”, afirmou Orlando Velasco, da Polícia Nacional, à rádio local RPP, sobre as vítimas esmagadas e asfixiadas.

Um comunicado do Ministério do Interior alegou que as pessoas tentaram passar pela única porta de entrada do local e ficaram presas antes de escada que conduz à rua.

Ainda segundo o órgão, a polícia não usou armas ou gás lacrimogêneo em nenhum momento, conforme disseram moradores da região à mídia local.

Mientras varios agonizan y mueren dentro fuera del local, algunos "eficaces" agentes están + ocupados siguiendo infractores q auxiliando heridos

El 1er deber de la pnp es preservar la vida del ciudadano

Testigos siguen afirmando q se uso lacrimógenas #comas #losolivos pic.twitter.com/rr36XleNys — VIZCARRA CTM ! (@manuelcaballon) August 23, 2020

