Policial britânica pega bicicleta emprestada de criança para perseguir criminoso

A policial britânica Harriett Taylor acabou viralizando nas redes sociais após pegar a bicicleta de uma criança emprestada para perseguir um homem suspeito de um roubo na cidade de Gosport, na Inglaterra.

Segundo a portagem da polícia da cidade britânica no X, antigo Twitter, a policial se aproximou de um garoto e perguntou se poderia utilizar sua bicicleta emprestada para perseguir um suspeito de roubo a lojas pelo centro da cidade.

O garoto, "um pouco atordoado", permitiu que a policial levasse a bicicleta.

Pedalando de pé, devido ao seu tamanho em relação à bicicleta infantil, a policial acabou alcançando o suspeito de cometer os roubos e realizou a prisão.

Com o dever cumprido, a policial voltou até a criança e devolveu a bicicleta ao seu proprietário, além de posar para uma foto ao lado do garoto.

Confira:

NO, YOU WEREN'T MISTAKEN: If you thought you spotted PC Taylor riding a child's bike in the town centre last night, we can confirm that your eyes weren't deceiving you. She was indeed riding a child's bike in the town centre earlier this evening! 1/5 pic.twitter.com/2TQnnvSNhl