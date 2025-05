Popular, Papa Leão XIV acumula mais de 9 milhões de seguidores em 24h no Instagram

Escolhido novo Papa em 8 de maio, Leão XIV criou nas últimas 24h seu perfil papal no Instagram e já acumula 9,2 milhões de seguidores. Em comparação, Francisco que exerceu a função nos últimos 12 anos, tem 10,4 milhões.

Papa Leão XIV conquistou a simpatia dos fiéis ao seguir alguns preceitos já defendidos por Francisco e por seu histórico de atuação missionária no Peru, mas com menos apelo anti-conservador. O pontífice, até o momento, equilibra a oposição.

Em sua primeira publicação, o Papa escreveu "A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra", através doperfil @pontifez _ Pope leo XIV.

A publicação foi feita em inglês, francês, português, alemão e italiano, idiomas em que Leão XIV é fluente.

