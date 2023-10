Por acidente, idosa descobre em tomografia uma agulha de 3 centímetros no cérebro

Uma paciente de 80 anos acabou descobrindo, durante uma tomografia, que estava vivendo com uma agulha de 3 centímetros de comprimento enfiada em seu cérebro. O caso foi registrado no interior da Rússia pela secretaria de saúde da região de Sakhalin.

O caso foi compartilhado pelo órgão em seu canal oficial no Telegram, e segundo médicos, dada a idade da idosa, a suspeita inicial é que a paciente tenha sido vítima de uma tentativa de infanticídio por parte de seus pais.

Nascida nos anos 1930, a Rússia enfrentava um período de escassez alimentícia, levando aos profissionais de saúde a acreditarem que os pais tentaram matá-la por medo de não conseguirem alimentar a criança.

A agulha, inserida no cérebro através da moleira, acabou ficando alojada no cérebro da criança após os ossos do crânio se fecharem, tanto que a idosa não apresenta nenhuma cicatriz. Apesar de ter crescido com a agulha alojada no órgão mais importante de seu corpo, a mulher teve um desenvolvimento sem complicações.

Dada a falta de complicações, os médicos optaram por manter a agulha no cérebro da idosa, já que uma cirurgia poderia trazer riscos desnecessários à vida dela.

