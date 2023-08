Por unanimidade, neloristas elegem diretoria

Foi definida nesta quarta-feira (30), a diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore para o biênio de 2024/2025 por unanimidade dos associados.

Paulo Matos que já participou da diretoria, agora será presidente da Associação até dezembro de 2025 e Rapahel Zoller deixa o cargo e fica de 1° vice-presidente, enquanto Roberto Bavaresco é o 2° vice-presidente.



A escolha foi dos mais de 350 associados e ao JD1, Paulo Matos afirma que a meta é valorizar a genética do Nelore, e levar benefício econômico ao produtor. "Vamos trazer para os criadores oportunidades de capacitação técnica, promoção da raça no melhoramento genético e com técnicas inovadoras, estimular parcerias com Embrapa e órgãos de pesquisa, organizar a distribuição melhor da genética, para que os pequenos criadores possam ter oportunidade de melhoramento também".



Para que o aprimoramento da raça chegue também ao pequeno e médio criador, e melhorar as condições do nelore no mercado interno, Paulo afirma que buscará maior manifestação no quadro político e econômico que envolve o setor do agro. "Quero fazer um mandato amplo que possa atender todos os interesses do agro do nelore, melhorar o crédito do criador, o mercado e discutir política de preços da indústria com relação a pecuária", finalizou.



A posse da nova diretoria será no início de outubro, no entanto, a data será definida posteriormente. Conheça a diretoria completa:

