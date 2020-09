Vídeo: Porto de Beirute, onde houve megaexplosão, é atingido por incêndio

Flávio Veras, com informações do G1

Um armazém de óleo e pneus no porto de Beirute, no Líbano, pegou fogo nesta quinta-feira (10). Por enquanto, não há relatos de pessoas feridas. Há cerca de um mês uma megaexplosão atingiu esse mesmo porto e a região residencial do entorno.

Segundo o G1, o exército disse que ainda não se sabe por que o óleo e os pneus pegaram fogo, e disse que enviou helicópteros para controlar o fogo.

Imagens veiculadas na TV mostram helicópteros despejando água nas chamas.

Uma coluna de fumaça subiu na cidade, que ainda vive as consequências da megaexplosão do dia 4 de agosto, na qual morreram 190 pessoas e outras 6.000 ficaram feridas.

Moradores de Beirute compartilharam em redes sociais imagens do fogo no porto.

O chefe da Cruz Vermelha do Líbano, George Kettaneh, disse que não teme uma nova explosão por causa do incêndio desta quinta-feira, mas afirmou que há pessoas que vão sofrer com falta de ar por conta do fogo.

A TV libanesa mostrou bombeiros tentando controlar as chamas em uma região ainda devastada pela megaexplosão, que foi causada por um estoque de nitrato de amônio que estava armazenado em condições precárias no porto.

Deixe seu Comentário

Leia Também