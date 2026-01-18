Menu
Menu Busca domingo, 18 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Portugal vai às urnas para eleger presidente neste domingo

Eleição tem recorde de 11 candidatos

18 janeiro 2026 - 16h44Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Eleitores votam e 11 candidatos disputam presidênciaEleitores votam e 11 candidatos disputam presidência   (Reuters/Pedro Nunes)

Eleitores portugueses vão às urnas neste domingo (18) para escolher o sucessor do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que já exerceu dois mandatos de cinco anos. 

A votação teve início às 8h da manhã do horário local 5h da manhã em Brasília. O encerramento será às 19h em Portugal Continental e Ilha da Madeira, e às 20h nos Açores 16h e 17h no Brasil.   

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, 21% dos eleitores votaram até as 12h no horário local 9h em Brasília. 

Esta é a eleição presencial com maior número de candidatos a presidente já realizada em Portugal, com 11 concorrentes, e haverá segundo turno se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos. Nesse caso, o novo pleito será em 8 de fevereiro.

A última vez em que as eleições portuguesas para presidente tiveram segundo turno foi em 1986.

Entre os candidatos com mais intenções de voto nas sondagens eleitorais estão Luís Marques Mendes (PSD), António José Seguro (PS), André Ventura (Chega), José Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) e Henrique Gouveia e Melo (Independente). 

A posse do próximo presidente da República será em 9 de março, data que tem sido a mesma desde 1986. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Groenlândia virou alvo de disputa
Internacional
Trump quer tarifar países europeus contrários à compra da Groenlândia
Acordo foi assinado durante encontro no sábado
Internacional
Líderes do Mercosul e da UE assinam acordo e defendem multilateralismo
Acordo será assinado e selado neste dia 17 de janeiro
Internacional
Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Internacional
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Presidente interina da Venezuela
Internacional
Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa "produtiva" por telefone
Imigrantes voltam a ser alvos das equipes
Internacional
Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis
Donald Trump
Internacional
EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países
Foto: Reprodução
Internacional
Brasil entra em lista de países com emissão de vistos congelada pelos EUA
Presidente Lula e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez
Internacional
Brasil retribui ajuda da Venezuela na pandemia com envio de medicamentos
Claudia Sheinbaum, presidente do México
Internacional
Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos