Pré-candidato à presidência da Colômbia é baleado durante evento em Bogotá

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, foi baleado neste sábado (7) durante um evento de campanha no bairro Fontibón, em Bogotá.

Pré-candidato à presidência da Colômbia, Uribe foi atingido por dois disparos e levado em estado crítico à Fundação Santa Fé de Bogotá, onde passou por procedimentos neurocirúrgico e vascular. Segundo o hospital, o político “está sendo atendido de forma prioritária” e segue lutando pela vida.

O atentado ocorreu pelas costas, conforme comunicado divulgado pelo partido Centro Democrático, ao qual Uribe é filiado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o senador caído, coberto de sangue, sendo socorrido por apoiadores ainda no local do comício.

Além de Uribe, outras duas pessoas ficaram feridas no ataque. A Procuradoria-Geral da Colômbia informou que um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma arma de fogo na cena do crime.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou a abertura imediata de investigações. Em nota, o governo condenou o ataque como um atentado “não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política no país”. O partido Centro Democrático classificou a ação como “um ato de violência inaceitável”.

A esposa do senador, María Claudia Tarazona, usou a conta oficial de Uribe na rede social X (antigo Twitter) para informar sobre seu estado de saúde. “Miguel está lutando por sua vida neste momento”, escreveu.

Miguel Uribe foi o senador mais votado nas eleições de 2022 e é apontado como um dos principais nomes da oposição ao atual governo. Ele é filho de Diana Turbay, jornalista assassinada em 1991 por narcotraficantes ligados a Pablo Escobar.

