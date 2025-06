Prefeitura de Niterói pagou R$ 55 mil para o translado do corpo de Juliana Marins

A Prefeitura de Niterói repassou R$ 55 mil à família de Juliana Marins para cobrir os custos com o translado do corpo da jovem de volta ao Brasil. A informação foi confirmada ao Metrópoles neste sábado (28).

A publicitária de 26 anos morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

O valor corresponde ao total necessário para o processo de repatriação, que envolve despesas como transporte, documentação e serviços funerários internacionais. A data da chegada do corpo ao Brasil ainda não foi definida, já que o procedimento depende de trâmites burocráticos fora do país.

A decisão de custear os gastos foi tomada após a mãe e a irmã de Juliana se reunirem com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, na última quarta-feira (25). No encontro, o chefe do Executivo municipal garantiu o auxílio financeiro e também informou que uma homenagem será feita à jovem: uma trilha e um mirante em Niterói, na região da Praia do Sossego, passarão a levar o nome de Juliana Marins.

Irmã de Juliana agradece apoio - A irmã da jovem, Mariana Marins, falou sobre o apoio recebido nos últimos dias. Em um vídeo nas redes sociais, agradeceu à prefeitura e relembrou a ligação afetiva da irmã com a cidade.

“A prefeitura de Niterói vai pagar o translado do corpo da Juliana para o Brasil. Niterói está fazendo assim, uma questão muito grande da Juliana. Juliana amava Niterói, Juliana era apaixonada pelas praias de Niterói, essa cidade assim, é uma coisa que ela amava de paixão. Então, é muito bonito ver essa atitude, inclusive da prefeitura em relação à Juliana”, destacou.

