Presidente da Coreia do Sul é destituído do cargo

Yoon Suk Yeol, presidente da Coreia do Sul, foi destituído do cargo nesta sexta-feira (4) pelo Tribunal Constitucional do país, que foi aprovado pelo Parlamento devido a imposição da lei marcial que desencadeou uma crise política no país.

O presidente interino da Suprema Corte, Moon Hyung-bae, disse que Yoon violou seu dever como presidente ao declarar lei marcial em 3 de dezembro, agindo em ações que foram “um sério desafio à democracia”.

“(Yoon) cometeu uma grave traição à confiança do povo”, disse Moon, acrescendo que a lei marcial criou caos em todas as área da Coreia do Sul.

Com a decisão, o governo agora inicia o processo para eleger, dentro de 60 dias, o próximo presidente, conforme exige a Constituição. O primeiro-ministro Han Duck-soo permanecerá como presidente interino durante o período.

