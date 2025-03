Presidente da UcrÃ¢nia se oferece para assinar acordo com os EUA e lamenta conflito com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou no X nesta terça-feira (4) que está pronto para assinar o acordo sobre minerais e segurança com os Estados Unidos.

O líder ucraniano aproveitou a oportunidade para lamentar o bate-boca na reunião da última sexta-feira (28) com Donald Trump na Casa Branca. “Não ocorreu como deveria ser. É hora de consertar as coisas”, escreveu. “Realmente valorizamos o quanto os EUA fizeram para ajudar a Ucrânia a manter a soberania e independência”, acrescentou na publicação feita no X.

Na ocasião, Zelensky chegou a criticar governos dos EUA e Trump alegou que o líder ucraniano “está apostando em uma Terceira Guerra Mundial” em meio ao conflito com a Rússia no leste europeu.

J.D. Vance, vice-presidente dos EUA, também participou da discussão e enfatizou que Zelensky deveria ser grato ao governo americano.

Na publicação, Zelensky sugeriu que as primeiras etapas de um possível acordo poderiam ser a libertação de prisioneiros e “uma trégua aérea”, o que incluiria a proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas sobre energia e outras infraestruturas civis, bem como “uma trégua marítima”, se a Rússia fizer o mesmo.

A postagem acontece após Donald Trump ter suspendido, na segunda-feira (3), o envio de ajuda militar dos EUA à Ucrânia.

