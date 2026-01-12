Presidente de Cuba reage a Trump e diz que país não será intimidado

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reagiu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que o posicionamento do governo cubano foi uma resposta direta às provocações feitas pelo líder norte-americano. Em publicação nas redes sociais, Díaz-Canel disse que Cuba é uma nação livre, independente e soberana, e que não aceita ameaças externas.

“Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém nos dirá o que fazer. Cuba não agride, é agredida pelos EUA há 66 anos, e não ameaça, ela se prepara para defender a Pátria até a última gota de sangue”, escreveu o presidente.

Na sequência, Díaz-Canel afirmou que as dificuldades econômicas enfrentadas pela ilha não são resultado da revolução cubana, mas das medidas impostas pelos Estados Unidos ao longo de décadas.

O presidente cubano também declarou que os Estados Unidos “não têm moral nenhuma para apontar o dedo para Cuba”, ao afirmar que o país transforma tudo em negócio, inclusive vidas humanas.

A manifestação ocorreu após Trump publicar mensagens em sua rede social, a Truth Social, nas quais ameaçou Cuba e afirmou que a ilha deixaria de receber petróleo fornecido pela Venezuela. Segundo o presidente norte-americano, Cuba teria se beneficiado por anos de petróleo e recursos venezuelanos em troca de serviços de segurança prestados ao governo de Nicolás Maduro.

Trump também afirmou que o fornecimento de petróleo teria sido interrompido após a operação que resultou no sequestro de Maduro, ocorrido em 3 de janeiro.

