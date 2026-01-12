Menu
Internacional

Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos

Claudia Sheinbaum conversou por telefone com Donald Trump

12 janeiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Claudia Sheinbaum, presidente do MéxicoClaudia Sheinbaum, presidente do México   (REUTERS/Henry Romero)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que os Estados Unidos não vão invadir seu país para combater o tráfico de drogas, como havia afirmado Donald Trump há alguns dias.

Sheinbaum escreveu em uma rede social que telefonou nesta segunda-feira (12) para o norte-americano e teve “uma boa conversa”. A líder mexicana informou que conversaram sobre vários assuntos “incluindo segurança com respeito às nossas soberanias, a diminuição do tráfico de drogas, o comércio e investimentos”. 

Segundo a presidente, “a colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre produzem resultados”.

Trump chegou a dizer publicamente que os EUA fariam ataques por terra contra os cartéis mexicanos. Disse ainda que “é muito triste ver e observar o que aconteceu neste país”, referindo-se ao país vizinho.

Depois de invadir a Venezuela e sequestrar Nicolás Maduro, Trump tem ameaçado outros países latino-americanos. Neste domingo (11), em sua rede social, o presidente dos EUA disse que Cuba não tem mais o petróleo e nem o dinheiro vindos da Venezuela. 

O líder norte-americano escreveu também que seria melhor Cuba “fazer um acordo [com os EUA] antes que seja tarde”.

Miguel Diaz-Canel, presidente cubano, reagiu e disse que “Cuba é uma nação livre, independente e soberana”. 

“Ninguém nos dirá o que fazer”, afirmou.

