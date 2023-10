Presos fazem guardas de refém durante rebelião no Paraguai

Centenas de presos da prisão de Tacumbú, a maior do Paraguai, localizada nos arredores de Assunção, a Capital do país, tomaram o complexo nesta terça-feira (11) e fizeram 11 guardas de reféns e incendiaram as instalações da prisão.

A estimativa é que Tacumbú abrigue cerca de quatro mil detentos.

Segundo o ministro do Interior paraguaio, Enrique Riera, dois reféns foram libertados após o governo e as forças militares reagirem à rebelião.

Presidiários foram flagrados no telhado do prédio principal do complexo, atirando escombros contra a tropa de choque.

