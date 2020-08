Professora bêbada é presa após ficar nua e profanar templo budista

Sarah Chaves, com informações do Extra

A turista Farah Haque, de 28 anos, causou indignação na web após ficar embriagada e tirar a roupa em um templo budista em Chiang Mai, na Tailândia.

De acordo com o "Daily Mirror", a mulher é professora de inglês do Bangladesh. Na entrada do templo, Farah tomava uma cerveja e gritava palavrão misturando inglês com tailandês na segunda-feira (10).

A polícia foi chamada e levou a bengali presa. De acordo com a mídia local, Farah chegou à Tailândia em abril como turista, e, desde então, trabalha no país como professora.

"Ela estava causando uma cena terrível", disse Somkit Phusod, tenente da polícia.

Na Tailândia, insultar e ofender imagens e estátuas de Buda é crime. Depois do episódio, fiéis "limparam" o templo, para livrá-lo da ofensa causada pela bengali desnuda.

