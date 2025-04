Projeto que põe fim em reeleição é analisado pela CCJ

Uma proposta de emenda à Constituição (PEC 12/2022), que acaba com a reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito, pode ser votada nesta quarta-feira (9), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A PEC 12/2022 foi sugerida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que porpõe mandatos de cinco anos para os cargos do Executivo. O texto recebeu um substitutivo do relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI).

"Para a sociedade, a proposta pode promover a renovação política, permitindo o surgimento de novas lideranças e ideias, além de proporcionar um período maior para a implementação de programas de governo", defendeu o autor da PEC.

