Promotoria retira acusações de assassinato contra Alec Baldwin

A promotoria resolveu, nesta quinta-feira (20), retirar as acusações contra o ator Alec Baldwin pela morte da diretora Halyna Hutchins, no set de filmagens de Rust em outubro de 2021.

“Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos fatos e circunstâncias deste trágico acidente”, afirmaram os advogados Luke Nikas e Alex Spiro, representantes legais do ator, em comunicado à ABC News.

As acusações contra o ator foram feitas formalmente em janeiro deste ano, quando a promotoria utilizou uma série de fotos para colocar o ator e a responsável pelas armas usadas no filme, Hannah Gutierrez-Reed, como responsáveis pela morte de Halyna.

