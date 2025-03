Putin apoia cessar-fogo na guerra da UcrÃ¢nia, mas contesta termos

O presidente da Rússia, Vladmir Putin, afirmou nesta quinta-feira (13) que o país concorda com as propostas dos Estados Unidos para possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia, mas que um acordo de longo prazo dependeria da consideração da soberania da Rússia sobre o território ocupado.

“Partimos do fato de que esse cessar-fogo deve ocorrer de tal forma que levaria a uma paz de longo prazo e eliminaria as causas originais dessa crise”, disse o presidente russo em coletiva de imprensa no Kremlin.

Putin demonstrou preocupação sobre os termos do cessar-fogo e afirmou que deve telefonar para o presidente dos EUA, Donald Trump, para debater as condições para uma pausa no conflito.

Segundo a Rússia, as principais razões para a expansão do conflito são a expansão da Otan pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar, e a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia.

Ainda segundo Putin, o período poderia ser usado pela Ucrânia para reorganizar suas tropas e treinar novas unidades, reforçando o poderio militar do país. “Como os problemas de verificação serão resolvidos? E como teremos a garantia de que nada assim vá ocorrer? A ideia em si [do cessar-fogo] é correta e certamente apoiamos, mas há perguntas que devemos discutir e pensar”, afirmou.

