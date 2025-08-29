Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Internacional

Queda da taxa de natalidade preocupa autoridades da Índia

Após a divulgação dos dados do relatório da ONU, o líder nacionalista defendeu que famílias tenham três filhos

29 agosto 2025 - 12h25Sarah Chaves, Com Reuters
Mohan Bhagwat, chefe da organização nacionalista hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh Mohan Bhagwat, chefe da organização nacionalista hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh   (REUTERS/Adnan Abidi)

A Índia, atualmente o país mais populoso do mundo com 1,46 bilhão de habitantes, enfrenta um declínio expressivo em sua taxa de natalidade. Segundo o relatório de 2025 do Fundo de População da ONU, a taxa total de fertilidade do país caiu para menos de dois filhos por mulher, abaixo do nível de reposição populacional em um cenário marcado por forte crescimento econômico e urbanização acelerada.

Diante desse panorama, Mohan Bhagwat, chefe do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organização nacionalista hindu com forte influência política e ideológica, alertou sobre os riscos de longo prazo dessa tendência demográfica. Em discurso na quinta-feira (28), durante uma palestra que marcou os 100 anos da fundação do RSS, ele defendeu que as famílias indianas tenham três filhos, como forma de garantir uma população “controlada, mas suficiente”.

“Cada família deveria ter três filhos e se limitar a isso, no interesse nacional”, afirmou Bhagwat. A declaração reflete uma crescente preocupação entre líderes nacionalistas e setores conservadores sobre a estabilidade demográfica, a capacidade de defesa nacional e a preservação da identidade cultural indiana.

Apesar de o RSS se definir oficialmente como uma organização cultural voltada à promoção dos valores hindus, ele exerce enorme influência no governo do primeiro-ministro Narendra Modi, cujo partido, o Bharatiya Janata Party (BJP), tem raízes ideológicas no próprio grupo. Muitos dos principais ministros de Modi, incluindo ele próprio, são membros de longa data do RSS.

Bhagwat também destacou que a queda nas taxas de natalidade afeta todas as religiões, inclusive os hindus, embora o discurso de setores nacionalistas frequentemente tenha apontado a maior fecundidade de minorias religiosas, como os muçulmanos, como um fator de desequilíbrio demográfico. No entanto, dados oficiais mostram que os muçulmanos indianos também estão tendo menos filhos do que no passado.

Em resposta às acusações de intolerância religiosa, Bhagwat afirmou que o RSS não se opõe a minorias como os muçulmanos — que representam cerca de 14% da população do país — e ressaltou a necessidade de união e confiança entre os diferentes grupos religiosos.

“Nossos ancestrais e nossa cultura são os mesmos. As práticas de culto podem ser diferentes, mas nossa identidade é uma só. Mudar de religião não muda a comunidade”, disse. “A confiança mútua deve ser construída por todos os lados. Os muçulmanos devem superar o medo de que unir forças com outros possa apagar seu islamismo.”

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tribunal dos EUA considera ilegais tarifas impostas por Trump
Internacional
Tribunal dos EUA considera ilegais tarifas impostas por Trump
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro
Internacional
Maduro acusa EUA de violarem tratado nuclear do qual não fazem parte
Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em Buenos Aires
Internacional
Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em Buenos Aires
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Internacional
Trump propõe restringir duração de vistos para estudantes, intercambistas e jornalistas
O ataque foi considerado um ato isolado pelas autoridades locais
Internacional
Duas crianças morreram e 17 pessoas ficaram feridas durante tiroteio em igreja dos EUA
Igreja de Annunciation, em Minneapolis
Internacional
Tiroteio em igreja católica deixa feridos em Minneapolis
Israel Katz, Ministro da Defesa de Israel
Internacional
Ministro de Israel chama Lula de antissemita em postagem no X
Corpo do cinegrafista palestino Hussam al-Masri
Internacional
Ataque israelense a hospital em Gaza mata ao menos 20, incluindo cinco jornalistas
Foto: Reuters/Nacho Doce
Internacional
Espanha registra onda de calor mais intensa da história
Divulgação/Netflix
Internacional
Integrante da produção de Emily em Paris morre durante filmagens

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro