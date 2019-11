Queda do muro de Berlim completa 30 anos

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil, G1 e Estadão

A queda do muro que dividia a República Federal da Alemanha (Alemanha Oriental) e a República Democrática Alemã (Alemanha Ocidental) fez 30 anos neste sábado (9).

O muro, símbolo da Guerra Fria, que dividiu a nação alemã por 29 anos, foi derrubado no dia 9 de novembro de 1989, e representou o fim do socialismo, liderado pela extinta União Soviética.

Os países formadores da União faziam parte da cortina de ferro que separava o mundo capitalista do socialista.

Em agosto de 1989, guardas da fronteira permitiram pela primeira que pessoas da Alemanha Oriental atravessassem livremente para a Áustria.

Essa abertura foi o caminho para a queda do Muro de Berlim, que aconteceu três meses depois e, com ele, o fim da Cortina de Ferro.

O 30º aniversário foi comemorado pela sociedade alemã, numa cerimônia que contou com diversas autoridades, como o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que agradeceu o pacifismo de seus vizinhos do leste europeu que ajudou na reunificação do país.

Na cerimônia, Steinmeier se reuniu com János Áder, presidente da Hungria, Andrzej Duda, presidente da Polônia, Zuzana ?aputová, presidente da Eslováquia, e Miloš Zeman, presidente da República Checa. Onde juntos, colocaram rosas nos restos do muro no memorial.

Deixe seu Comentário

Leia Também