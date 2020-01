Rainha aprova saída de Harry e Meghan, mas com uma condição

O Palácio de Buckingham anunciou neste sábado (18) que os duques de Sussex, o príncipe Harry e sua esposa Meghan deixarão de ser membros seniores da família real britânica, mas terão que passar por uma transição proposta pela Rainha Elizabeth II.

No comunicado do palácio da rainha, foi confirmado que Harry e Meghan deixarão de ser membros seniores da família real. Com a mudança de título, o casal deixará de utilizar o título de "alteza real" e não receberam mais dinheiro público para os deveres reais.

Segundo a nota, as mudanças começarão a valer a partir do final de março deste ano e que o casal terá uma espécie de período de transição entre o Canadá e o Reino Unido.

O anúncio ainda conta com um trecho assinado pela própria rainha. "Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito amados da minha família". A monarca ainda agradeceu "por todo o trabalho dedicado em todo o país, na Commonwealth e além dela, e estou particularmente orgulhoso de como Meghan se tornou tão rapidamente um membro da família."

Apesar de saída dos títulos reais, a nota reforça que os valores da Majestade ainda serão defendidos. "embora não possam mais representar formalmente a rainha, os Sussex deixaram claro que tudo o que fizerem continuará a defender os valores de Sua Majestade".

