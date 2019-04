Reação alérgica a pasta de dente, mata criança de 11 anos

Denise Alyna Saldate, 11 anos, sofreu uma grave reação após usar uma pasta de dente que continha proteína do leite e acabou morrendo no hospital. O caso aconteceu no início deste mês, na cidade de West Covina, na Califórnia (Estados Unidos), e gerou comoção.

Conforme a Rede TV Notícias, em entrevista ao site Allergic Living, a mãe, Monique Altamirano, contou que sempre leu os rótulos de todos os tipos de produtos, inclusive pastas de dente, mas nunca havia visto qualquer sinal de leite na composição de nenhum creme dental.

Por isso, no dia 4 de abril, quando recebeu da dentista a receita do produto que ajudaria a fortalecer o esmalte dos dentes da filha, ela não imaginou que o uso traria algum tipo de risco. "Nem pensei em olhar os ingredientes do produto", explica Monique ao site. "Denise estava simplesmente feliz por ter sua pasta de dente especial", acrescentou.

No fim da tarde, enquanto escovava os dentes pela primeira vez com o creme dental, a menina sentiu os primeiros sintomas da anafilaxia (uma reação alérgica súbita e que pode ser fatal).

A mãe relembra que ela correu para o seu quarto e disse acreditar que estava tendo alergia ao creme dental. "Seus lábios já estavam azuis", conta Monique. "Eu a peguei, coloquei na minha cama, corri para a sala e disse para minha outra filha: 'ligue para a emergência', e então peguei a EpiPen [medicamento usado em emergências de reações alérgicas graves]".

Neste momento, a menina disse que já não conseguia respirar, ao que a mãe relembra ter respondido: "Eu te amo. Você consegue, consegue sim". Ao Yahoo, Monique ainda acrescentou que a pasta de dente estava espalhada pelos dentes e gengivas da filha, o que prejudicou ainda mais sua respiração.

Socorrida e levada ao hospital já inconsciente, a menina não resistiu e morreu dois dias depois. "Ela era meu raio de sol, a luz da minha vida", afirmou a mãe, acrescentando que se sente responsável pela morte da menina: "Ao contrário do que todo mundo fica me dizendo, eu sinto que falhei com ela”.

De acordo com o site, a embalagem do produto trazia dois avisos sobre o leite na composição. Por conta disso, a mãe decidiu contar a história de Denise a fim de fazer um apelo para outras famílias que têm crianças com histórico de alergias do tipo.

"Leiam tudo. Não se sintam confortáveis só porque você usa um certo produto há anos”, aconselhou Monique. "Você não pode se sentir confortável, ter vergonha ou medo de pedir ajuda e garantir que os ingredientes estejam OK. Seja aquele que irá proteger seu filho".

A família criou uma página no site GoFundMe para cobrir as despesas com o funeral de Denise - a quem descreveram como uma "filha, irmã, prima, sobrinha e amiga muito amada com uma personalidade maravilhosa". "Ela poderia iluminar um quarto e te fazer sorrir quando você estava triste", diz um trecho do texto publicado.

Com meta de arrecadar 10 mil dólares (cerca de R$ 39 mil), a família fechou as doações após receber pouco mais de 26 mil dólares (o equivalente a R$ 105) e agradeceu pelo apoio. "Não podemos expressar o quanto estamos gratos por todas as suas doações. Espero que a gente consiga manter viva a memória e as metas de Denise. Vamos fazer do mundo um lugar melhor e ajudar a conscientizar mais pessoas".

Deixe seu Comentário

Leia Também