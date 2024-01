Recém-nascido passa pelo primeiro transplante parcial de coração do mundo

Owen Monroe, um bebê recém-nascido, recebeu aos 18 dias de vida o primeiro transplante parcial de coração do mundo, em uma cirurgia inédita realizada por médicos do Centro Médico da Universidade Duke, em Durham, cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O bebê, que nasceu com uma disfunção irreparável da válvula cardíaca, precisava do transplante assim que nasceu, porém, antes da nova técnica ser desenvolvida, a única opção disponível era pouco viável.

“O tratamento de neonatos com disfunção irreparável da válvula cardíaca continua sendo um problema sem solução porque não há implantes de válvula cardíaca que cresçam. Portanto, esses pacientes estão comprometidos com trocas recorrentes de implantes até que recebam uma válvula de tamanho adulto que caiba”, explicaram os médicos em relato publicado na revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA), publicado na segunda-feira (2).

A técnica utilizada pelos médicos permitiu não só o funcionamento das duas artérias do coração de Owen, como também permitiu que elas crescessem em conjunto com o coração. O procedimento ocorreu em dezembro de 2022, e Owen seguiu saudável durante o ano seguinte ao transplante.

Outra descoberta feita foi que o procedimento exige apenas um quarto da quantidade de medicamento imunossupressor, em relação ao utilizado em um transplante cardíaco completo.

Desde a realização do primeiro procedimento, outros 13 transplantes parciais foram realizados, nove deles pela equipe do Centro Médico da Universidade Duke. Boa parte ocorreu em efeito dominó, onde mais de um paciente se beneficia pelo transplante.

“Esta inovação acrescenta muito a toda a comunidade de doadores porque está tratando mais crianças ao mesmo tempo que honra os desejos dos pais doadores, altruístas, que deram o melhor presente”, afirmou Joseph W. Turek, autor do estudo e chefe de cirurgia cardíaca pediátrica do hospital.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também