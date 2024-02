Rei Charles III é diagnosticado com câncer, informa Palácio de Buckingham

Sarah Chaves, com informações do G1

Após internação hospitalar recente para tratar de um problema de crescimento da próstata, médicos identificaram um outro problema no Charles III, conforme informou nesta segunda-feira (5), o Palácio de Buckingham.

Ainda não foi revelado qual é o tipo de câncer e também não se sabe qual é o estágio de desenvolvimento da doença. Uma fonte da agência de notícias Reuters afirmou que não é câncer de próstata.

De acordo com a nota do palácio, ele já começou o tratamento. Os médicos recomendaram que ele adie algumas atividades públicas, mas ele deve seguir com algumas obrigações ligadas aos deveres do Estado e trabalho "de escritório".

Ele decidiu tornar o diagnóstico público para evitar especulações e para que isso melhore a compreensão pública do que é ser afetado pelo câncer.

O rei está "totalmente confiante" em relação ao tratamento e quer voltar às suas funções públicas assim que possível, disse o palácio.

