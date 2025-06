Reino Unido aprova lei para legalizar su1cídi0 assistido

O projeto de lei para legalizar a morte assistida recebeu o aval do Parlamento do Reino Unido aprovou, nesta sexta-feira (20), com 314 votos favoráveis contra 291, em uma votação considerada histórica pela mídia britânica.

O projeto agora segue para a câmara alta britânica, a Câmara dos Lordes, onde passará por meses de análise. A votação coloca a Grã-Bretanha no caminho para seguir países como Austrália, Canadá e outros, além de alguns estados dos EUA, que permitem a morte assistida.

A lei “Adultos Terminalmente Doentes (Fim da Vida)” permitiria que adultos mentalmente competentes e terminalmente doentes com a perspectiva de seis meses ou menos de vida, pudessem escolher encerrar suas vidas com ajuda médica na Inglaterra e no País de Gales.

No plano original, uma morte assistida exigiria aprovação judicial. Isso foi substituído por um julgamento realizado por um painel composto por um assistente social, uma autoridade jurídica sênior e um psiquiatra, o que para alguns representa uma flexibilização.



Os defensores afirmam que a lei proporcionará dignidade e compaixão às pessoas que sofrem, mas os opositores temem que pessoas vulneráveis possam ser coagidas a acabar com suas vidas

Pesquisas de opinião mostram que a maioria dos britânicos apoia a morte assistida. A votação de sexta-feira ocorreu dez anos depois da última rejeição do Parlamento à permissão da morte assistida.

