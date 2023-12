Retrospectiva JD1 2023: Veja os acontecimentos que marcaram o Brasil e mundo

O ano de 2023 se viu marcado por uma série de acontecimentos que moldariam o mundo e a sociedade, além de mortes que impactaram a sociedade e deixaram saudades.

Desde invasão da sede dos Três Poderes em Brasília até guerra na Faixa de Gaza e morte de bilionários em um submarino, este ano que se encerra deixou uma lista de acontecimentos que entraram para a história.

Confira os acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo:

Eleições e invasões do 8 de janeiro

As eleições para presidente, que deram vitória para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreram em outubro de 2022, mas deixaram suas marcas no Brasil, com uma grande polarização se fixando no cenário político e social brasileiro.

Logos nos primeiros dias de 2023, o Brasil assistiu ao resultado dessa polarização: A invasão aos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) em 8 de janeiro . Os locais foram vandalizados e saqueados pelos criminosos.

Um grupo de bolsonaristas extremistas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e favoráveis de um golpe militar, invadiram a sede dos Três Poderes, em Brasília, na tentativa de estabelecer base para uma tomada de poder.

Durante a invasão, bens históricos, presentes e obras de arte foram destruídos ou vandalizadas. No total, mais de 1.400 pessoas envolvidas com o ato, classificado como terrorismo pelo STF, foram presas.

Guerras

O conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel , na região da Faixa de Gaza, marcou o ano de 2023, com fatalidades que beiram os mais de 20 mil desde o início do conflito, em outubro deste ano.

A guerra iniciou-se quando o grupo terrorista Hamas, que controla a região da Faixa de Gaza, parte dos territórios da Palestina, atacou diversas regiões de Israel em 7 de outubro deste ano. Em autodefesa, Israel começou a atacar a região de Gaza. Apesar disso, diversas entidades internacionais classificaram os ataques como desumanos e desproporcionais aos ataques realizados contra o país.

Outro conflito que também se estendeu por 2023 foi a guerra entre Ucrânia e Rússia, que ocorre desde 22 de fevereiro de 2022. Mesmo com as diversas sanções aplicadas contra a Rússia, o conflito ainda se estende e chega próximo de seus três anos em 2024.

Segundo estimativas dos Estados Unidos, Mais de 120 mil russos e apoiadores morreram no conflito, enquanto 70 mil ucranianos perderam suas vidas devido ao conflito.

Famosos que nos deixaram

Este ano também foi marcado por uma série de mortes que deixaram saudades na vida de muitos, sejam fãs, familiares ou amigos. Nomes de peso, como a icônica Rita Lee e Glória Maria, nos deixaram neste ano.

Lisa Marie Presley - 12 de janeiro

Glória Maria - 2 de fevereiro

Antônio Pedro - 12 de março

Palmirinha - 7 de maio

Rita Lee - 8 de maio

Tina Turner - 24 de maio

Neusa Maria Faro - 7 de julho

Tony Bennett - 21 de julho

MC Marcinho - 26 de agosto

Matthew Perry - 28 de outubro

Lolita Rodrigues - 5 de novembro

Carlos Lyra - 16 de dezembro

Astronomia

O ano de 2023 foi um marcado por uma série de eventos astronômicos, que maravilharam desde os amantes da astronomia e cientistas até entusiastas e quem não entende do assunto. Infelizmente, alguns não foram visíveis do Brasil, porém,

O primeiro eclipse do ano foi um solar total, quando a Lua entra em frente do nosso astro, em 20 de abril. Não visível do Brasil, para a tristeza de muitos, o evento pode ser acompanhado nas mais diversas plataformas, dando um “gostinho” para o brasileiro, que não viu o evento ao vivo.

Na noite do dia 5 de maio e madrugada do dia 6, ocorreu um eclipse lunar penumbral, que é quando a Lua entra na sombra mais fraca do planeta Terra, a penumbra, ficando escurecida. Esse evento também não foi visível do Brasil.

Em 14 de outubro aconteceu o primeiro eclipse visível em boa parte do Brasil, esse sendo um solar anular. Ele ocorre quando a Lua, dada a distância entre o nosso satélite natural e o Sol, aparenta “tampar” a visão do nosso astro, deixando apenas um anel de fogo visível.

Em 3 de julho aconteceu a primeira superlua do ano, fenômeno que recebe esse nome quando ela está em seu perigeu, o ponto mais próximo entre a Terra e o nosso satélite natural. Ela foi visível de todo o Brasil.

Já no início de agosto, no dia 1º, ocorreu a primeira superlua do mês. Encerrando o mês, no dia 30, aconteceu um fenômeno um tanto quanto raro, uma Superlua Azul, que é quando a superlua coincide com uma Lua Azul, fenômeno dado para a segunda lua cheia de um mês. Esse fenômeno só voltará a ocorrer daqui a 14 anos.

Em setembro ocorreu a quarta e última superlua do ano, no dia 29 de setembro.

Em 28 e 29 de outubro ocorreu um eclipse lunar parcial, que é quando a Lua fica entre a sombra mais forte a mais fraca da Terra, causando uma impressão que parte dela foi “comida” pela escuridão. Esse evento foi visível de parte do Brasil.

Apagão

Apesar de um céu iluminado, o ano também ficou marcado por um apagão geral que atingiu boa parte do país em 15 de agosto. No total, 26 unidades da federação, incluindo parte de Mato Grosso do Sul, foram afetadas pela falta de energia.

O único estado que não foi afetado pela queda de energia foi Roraima, que está fora do Sistema Interligado Nacional. No total, mais de 22 mil MW de energia foram interrompidos com o apagão.

Ocean Gate

Na manhã do dia 18 de junho, o submersível Titan, da empresa de exploração submarina Ocean Gate, seguia em uma expedição submarina que iria visitar os destroços do Titanic, transatlântico que afundou em 1912 e atualmente se encontra no solo oceânico do Oceano Atlântico, a cerca 3,8 mil metros de profundidade.

No entanto, na tarde do mesmo dia, perdeu o contato com o navio da empresa e deu início a uma busca incansável pelo submersível e possivelmente seus sobreviventes.

Partindo de Newfoundland, no Canadá, a descida até os destroços do navio tinha previsão de durar cerca de duas horas, no entanto, Titan perdeu o contato com a superfície por volta de 1 hora e 45 minutos de viagem. O submersível teria implodido por volta do horário em que perdeu comunicação com a superfície.

Cinco pessoas estavam a bordo do submersível e morreram: Stockton Rush, de 61; Hamish Harding, de 58; Shahzada Dawood, de 58; Suleman Dawood, de 19; e Paul-Henri Nargeolet, de 77. Seus corpos não puderam ser recuperados e seus nomes foram incluídos na lista de vítimas do naufrágio do Titanic.

