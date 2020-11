Roupa 'muito reveladora' faz modelo ser humilhada em voo

Uma modelo e influencer Eve J. Marie, de 26 anos, viajava com o filho, de 7 anos, e disse ter se sentido humilhada após ter sido abordada semana passada por uma comissária de bordo em um voo da Southwest Airlines (SWA) nos EUA.

Segundo o Daily Mirror, ela ouviu que teria que trocar de roupa para continuar no avião, que seguiria de Dallas (Texas) a Tulsa (Oklahoma). Comissários classificaram o modelito que a passageira usava como "muito revelador", o que, segundo eles, violava o código de vestimenta exigido de todos a bordo. Seguranças chegaram a ser chamados.

"Eu não tinha roupa para trocar. Eu me senti humilhada, constrangida e ofendida", disse Eve.

"Eu sou um cliente vip da SWA, tenho um cartão de crédito da companhia aérea e tenho vantagens que permitem que qualquer pessoa que viaje comigo voe gratuitamente devido ao meu status elevado na companhia aérea. Então, mesmo sendo uma cliente fiel, eu senti como se as outras mulheres no avião estivessem me julgando com base no meu traje e dizendo que os meus seios são muito grandes. Bem, isso é algo em que não posso ajudar", acrescentou a americana.

A modelo só teve permissão de continuar a bordo com a intervenção da mesma comissária.

"Eu não tinha nada para vestir, então a mesma comissária me deu o seu suéter de trabalho para colocar em cima do meu peito", explicou a americana, que está pensando em processar a SWA.

