Rússia anuncia cessar-fogo temporário e pede reciprocidade da Ucrânia

Em razão do 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados na Segunda Guerra Mundial, a Rússia anunciou nesta segunda-feira (28) um cessar-fogo temporário entre os dias 8 e 11 de maio.

O governo russo pediu que Kiev, capital da Ucrânia adote a mesma medida. O cessar-fogo de 72 horas vigoraria do início de 8 de maio ao final de 10 de maio.



Em caso de violações por parte da Ucrânia, as Forças Armadas russas informaram que darão uma “resposta adequada e eficaz”, afirmou o comunicado.



O país também declarou mais uma vez a prontidão para negociações de paz sem pré-condições.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também