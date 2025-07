Rússia lança drones e mísseis e mata dois no Oeste da Ucrânia

Em nova investida da Rússia contra a Ucrânia neste sábado (12), pelo menos duas pessoas morreram em Chernivtsi, na fronteira com a Romênia.

A região foi atacada com 597 drones e 26 mísseis no quarto grande ataque neste mês, conforme o presidente Volodymyr Zelenskiy. Além das duas mortes, outras 20 pessoas ficaram feridas e danos foram causados a infraestrutura civil de Kharkiv e Sumy, no nordeste, até Lviv, Lutsk e Chernivtsi, no oeste.

Unidades de defesa aérea ucranianas abateram 25 mísseis e 319 drones Shahed e bloquearam outros 258 drones com guerra eletrônica, informou a força aérea.



"O ritmo dos ataques aéreos da Rússia exige decisões rápidas — e pode ser contido agora por sanções", disse Zelenskiy no aplicativo Telegram, fazendo um novo apelo por sanções severas à Rússia e mais defesa aérea para a Ucrânia.



"Esta guerra só pode ser interrompida pela força. Esperamos não apenas sinais de nossos parceiros, mas ações que salvem vidas."



A Rússia intensificou significativamente seus ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia desde junho e após declaração de envio de armas dos Estados Unidos.

