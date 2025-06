Rússia entrega proposta de cessar-fogo à Ucrânia durante negociações em Istambul

Durante nova rodada de negociações realizada, nesta segunda-feira (2), em Istambul, na Turquia, representantes da Rússia entregaram à delegação ucraniana um memorando detalhado com propostas de cessar-fogo.

O documento foi apresentado por Vladimir Medinsky, assessor do Kremlin e chefe da delegação russa, que afirmou ter sugerido também um cessar-fogo temporário, de dois a três dias, em áreas específicas do conflito.

Segundo a agência estatal russa RIA, Moscou apresentou duas alternativas principais para a interrupção dos combates. A primeira exige que a Ucrânia retire completamente suas tropas de quatro regiões que a Rússia considera como parte de seu território.

A segunda opção seria um pacote mais amplo, com uma série de condições negociadas entre as partes.

Do lado ucraniano, o principal negociador, Rustem Umerov, confirmou o recebimento do documento e afirmou que será necessário até uma semana para que a equipe técnica possa analisá-lo antes de qualquer avanço nas tratativas.

A reunião, que começou com quase duas horas de atraso e teve duração de apenas uma hora, foi mediada por autoridades turcas. Ao final do encontro, foi anunciada uma nova troca de prisioneiros entre os dois países, priorizando combatentes gravemente feridos ou com menos de 25 anos.

Além disso, a Rússia se comprometeu a devolver cerca de 6 mil corpos de soldados ucranianos.

Umerov também defendeu a realização de uma reunião entre os líderes das nações envolvidas no conflito como única forma de resolver os principais impasses.

A proposta da Ucrânia é que o encontro ocorra entre os dias 20 e 30 de junho, com possível participação de outras lideranças internacionais, incluindo o presidente dos Estados Unidos.

