Rússia lança maior ataque aéreo e atinge prédio do governo ucraniano em Kiev

A Rússia realizou na noite de domingo (7) o maior ataque aéreo desde o início da invasão à Ucrânia, empregando mais de 800 drones e uma dezena de mísseis. Apesar da interceptação da maior parte das armas pelas defesas de Kiev, parte da ofensiva atingiu alvos estratégicos e áreas residenciais da capital e de outras regiões do país.



Pela primeira vez, o edifício do Gabinete de Ministros, no centro da capital, foi danificado. O impacto provocou destruição no teto e nos andares superiores, marcando um novo patamar no conflito.



Ao menos três pessoas, incluindo uma criança com menos de um ano de idade, morreram no ataque, que também atingiu prédios residenciais de Kiev. A capital ucraniana ficou sob alerta de ataque aéreo por 11 horas.



O bombardeio deixou dezenas de feridos. Incêndios se espalharam por prédios residenciais em distritos como Sviatoshynskyi e Darnytskyi, em Kiev, exigindo grande mobilização de equipes de resgate.





O presidente Volodymyr Zelenskyy e a primeira-ministra Yulia Svyrydenko classificaram a ofensiva como um “ato de terror deliberado” e renovaram os apelos por reforço internacional às defesas aéreas, além de sanções mais severas contra Moscou.



Analistas militares avaliam que o ataque representa uma escalada na estratégia russa, voltada a sobrecarregar os sistemas de defesa ucranianos por meio de ofensivas em massa.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também