Rússia realiza maior ataque aéreo contra Ucrânia e deixa ao menos 12 mortos

A Rússia lançou, neste domingo (25), o maior ataque aéreo contra a Ucrânia em semanas, atingindo Kiev e outras regiões do país com mísseis e drones pela segunda noite consecutiva.

O bombardeio ocorreu mesmo após os dois países concluírem uma significativa troca de prisioneiros. De acordo com autoridades ucranianas, ao menos 12 pessoas morreram, incluindo crianças, e dezenas ficaram feridas em decorrência dos ataques. Prédios residenciais foram danificados em vários distritos da capital Kiev, onde sirenes antiaéreas soaram durante toda a madrugada.

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 367 armas de ataque aéreo — 69 mísseis e 298 drones — em 22 regiões do país entre a noite de sábado (24) e a manhã deste domingo.

Desse total, 47 mísseis e 266 drones foram interceptados pelas defesas ucranianas. O número supera o recorde anterior da guerra, registrado no fim de semana passado, quando a Rússia havia lançado 273 drones em uma única noite.

“Foi uma manhã de domingo difícil na Ucrânia, após uma noite sem dormir. O maior ataque aéreo russo em muitas semanas durou a noite toda”, escreveu o ministro ucraniano de Relações Exteriores, Andrii Sybiha, na rede social X.

Troca de prisioneiros

Em meio aos bombardeios, Ucrânia e Rússia concluíram neste domingo a maior troca de prisioneiros desde o início do conflito. Mais de 600 prisioneiros foram trocados hoje, segundo os ministérios da Defesa dos dois países, totalizando 1.000 prisioneiros de cada lado libertos ao longo de três dias.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu à equipe envolvida nas negociações: “Grato à equipe que trabalhou 24 horas por dia para implementar com sucesso essa troca”.

A troca foi fruto da reunião realizada na última semana em Istambul, marcada por tensões e sem avanços concretos em relação a um cessar-fogo.

O encontro, proposto pelo presidente russo Vladimir Putin após pressão de aliados europeus da Ucrânia, foi visto como tentativa de Moscou de ganhar tempo em meio ao crescente isolamento internacional.

Ucrânia também ataca

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que também foi alvo de ataques neste domingo. Segundo o governo russo, cerca de 100 drones ucranianos foram interceptados ou destruídos em território russo, a maioria nas regiões centro e sul, incluindo 13 drones abatidos nas áreas de Moscou e Tver.

No sábado, a Rússia já havia relatado a destruição de 94 drones ucranianos, principalmente nas regiões de Belgorod, Bryansk, Kursk, Lipetsk, Voronezh e Tula. Três pessoas ficaram feridas na região de Tula, incluindo duas que precisaram ser hospitalizadas.

