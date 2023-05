Santiago Pena é eleito o novo presidente do Paraguai com 42,7% dos votos

O Paraguai escolheu nesta segunda-feira (1º) o seu próximo presidente, e o economista Santiago Pena, de 44 anos, saiu vitorioso da disputa, com mais de 40% dos votos válidos registrados.

Pena se elegeu com 42,7% dos votos em 99,9% das cédulas apuradas, uma vantagem de mais de 15 pontos percentuais sobre o seu principal rival nas eleições, Efrain Alegre. O país não tem segundo turno, por isso, o candidato com mais votos é o eleito, mesmo que obtenha menos da metade dos votos.

"Obrigado por essa vitória do Colorado, obrigado por essa vitória do Paraguai", disse o economista em discurso.

Sua vitória foi parabenizada pelo atual presidente do país, Mario Abdo.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também