Internacional

Morre Francis Buchholz, ex-baixista do Scorpions, aos 71 anos

O músico integrou a banda alemã durante a fase mais bem-sucedida do grupo

24 janeiro 2026 - 10h13Sarah Chaves, com Rolling Stone
Francis Buchholz, baixista clássico do Scorpions, em 2015Francis Buchholz, baixista clássico do Scorpions, em 2015   (Brigitte Engl / Getty Images)

Aos 71 anos, morreu o músico alemão Francis Buchholz, baixista que marcou a fase mais bem-sucedida da banda Scorpions. A morte foi confirmada pela família e pelo próprio grupo, em comunicados divulgados nas redes sociais.

Francis integrou o Scorpions entre 1973 e 1992 e é lembrado como um dos pilares do som que projetou a banda mundialmente. Ele participou de discos considerados clássicos do hard rock, como Blackout (1982), Love at First Sting (1984) e Crazy World (1990), além do histórico álbum ao vivo Tokyo Tapes (1978).

Segundo familiares, o músico lutava contra um câncer, mantido em sigilo durante o tratamento. Em nota assinada pela esposa, Hella, e pelos filhos, a família informou que Buchholz morreu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas.

Após deixar o Scorpions no início dos anos 1990, o baixista seguiu na música, embora longe dos holofotes. Ele integrou a banda Dreamtide, colaborou com o projeto Temple of Rock, liderado por Michael Schenker, e lançou dois álbuns com o grupo Phantom 5 entre 2016 e 2017.

Em homenagem, o Scorpions destacou a importância de Francis para a trajetória da banda e lembrou a contribuição decisiva do músico durante o período mais marcante da carreira do grupo.

