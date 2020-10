Sean Connery: 1º James Bond morre aos 90 anos

A família do ator Sean Connery informou neste sábado (31), que o ator faleceu aos 90 anos. O ator francês é conhecido por interpretar James Bond, o agente 007. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a informação é de que ele tinha problemas de saúde e estava nas Bahamas. Em 2006, ele fez uma cirurgia para retirar um tumor no rim.

Sean foi o primeiro a levar o papel para as telas dos cinemas e estrelou sete filmes da franquia de espionagem. O ator ganhou muitos prêmios e um Oscar, dois Bafta e três Globos de Ouro. Outros filmes de Sean incluem "A Caçada ao Outubro Vermelho", "Indiana Jones e a Última Cruzada" e "A Rocha". Foi nomeado cavaleiro pela Rainha no Palácio de Holyrood, na Escócia em 2000.

Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice and Diamonds Are Forever followed. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou