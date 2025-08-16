Menu
Internacional

Sean Kingston, do hit Beautiful Girls, é condenado a 3 anos de prisão

Rapper foi condenado por fraude eletrônica nos EUA

16 agosto 2025 - 18h32Carla Andréa

O rapper Sean Kingston, de 35 anos, conhecido mundialmente pelo sucesso Beautiful Girls, foi condenado a três anos e meio de prisão nos Estados Unidos por envolvimento em um esquema de fraude eletrônica estimado em US$ 1 milhão, o equivalente a cerca de R$ 5,4 milhões.

De acordo com informações da CBS News, Kingston, cujo nome verdadeiro é Kisean Anderson, arquitetava os golpes ao lado da própria mãe, Janice Turner. Juntos, eles fraudaram a aquisição de bens de luxo, como joias, relógios, carros e equipamentos eletrônicos, utilizando recibos falsos e outros documentos fraudulentos para evitar os pagamentos.

A investigação foi iniciada em março deste ano. Em julho, Janice foi considerada culpada e recebeu uma sentença mais severa: cinco anos de prisão, além de três anos de liberdade condicional. A sentença de Sean Kingston foi proferida recentemente.

O rapper ganhou fama internacional em 2007 com o hit Beautiful Girls, que liderou as paradas musicais e projetou sua carreira no cenário pop e R&B. Atualmente, Kingston acumula mais de 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A defesa do cantor ainda não se manifestou oficialmente sobre a condenação.

 

