Secretário do governo Trump confirma que Moraes pode ser sancionado nos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou nesta quarta-feira (21) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode ser alvo de sanções por parte dos EUA.

Rubio foi questionado se o governo planeja sancionar o magistrado brasileiro durante audiência na Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Representantes dos EUA, onde afirmou que ele pode ser alvo da Lei Magnitsky.

“Isso está sob análise neste momento, e há uma grande possibilidade de que isso aconteça”, afirmou o secretário ao deputado republicado Cory Mills.

Moraes é acusado pela direita brasileira de promover a censura e repressão, após ações contra fake news e crimes eleitorais.

Lei Magnitsky

A legislação, criada durante a gestão Barack Obama em 2012, é uma maneira do governo norte-americano que pode punir autoridades que tenham violado os direitos humanos, principalmente através do bloqueio de bens e contas nos EUA.

