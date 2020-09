Sede de Igreja Universal é fechada na Angola pela justiça

A Justiça de Angola determinou o fechamento de quatro templos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) no País, informou a agência de notícias portuguesa Lusa. De acordo com a agência, uma fonte policial lhe disse que, por ordem do Ministério Público angolano todos os templos da IURD serão fechados no pais.

“Surpresa” com a notícia do fechamento das igrejas, a IURD disse que no momento em que os policiais chegaram ordenando o fechamento das igrejas, os fieis estavam reunidos para um culto.

Em agosto, sete templos da Igreja Universal foram fechados a mando da Justiça na capital Luanda. As medidas são fruto de uma investigação iniciada no final de 2019 que apura se a instituição comandada pelo bispo brasileiro Edir Macedo cometeu irregularidades, que vão desde discriminação racial e imposição de vasectomia a evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Desde novembro do ano passado, os pastores angolanos haviam rompido com a brasileira em Angola, encabeçada pelo bispo Honorilton Gonçalves. Alegando práticas doutrinais contrarias a religião, como a exigência da realização de vasectomia e da castração química, além de evasão de divisas para o exterior.

O pastor angolano Silva Matias afirmou que a ruptura aconteceu porque “muitos crimes e muitas irregularidades têm sido cometidos pela liderança brasileira”.

Em julho, Jair Bolsonaro se envolveu pessoalmente na questão, ao enviar uma carta ao presidente de Angola, João Manuel Lourenço, manifestando “preocupação” com os “recentes episódios” pedindo uma proteção maior aos membros brasileiros da igreja, “a fim de garantir sua integridade física material e a restituição de propriedades e moradias”.

Bolsonaro tem o bispo Edir Macedo como um de seus maiores aliados no segmento evangélico.

Deixe seu Comentário

Leia Também